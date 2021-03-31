Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности общества с ограниченной ответственностью «РемКом». Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в январе 2021 года организация не выплатила зарплату 61 работнику, что привело к образованию долга на общую сумму в миллион рублей.

Прокурор внес директору организации представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Руководитель предприятия оштрафован на десять тысяч рублей, а генеральный директор предостережен о недопустимости совершения повторных аналогичных нарушений.