Прокуратура Энгельса провела проверку соблюдения законодательства о защите прав семьи, материнства и детства по обращению бывшей гражданки Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Заявительница на момент рождения ребенка была гражданкой Казахстана. Из-за того, что в национальном паспорте отчество не указано, запись без отчества была произведена и в свидетельстве о рождении ребенка.

В марте этого года женщина получила гражданство РФ и паспорт на ее имя с указанием отчества. После она обратилась в МФЦ за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В этом ей отказали, потому что ее данные в паспорте не соответствовали данным в свидетельстве о рождении ребенка.

Прокурор города обратился в суд с иском об установлении факта родства, его требования были удовлетворены.