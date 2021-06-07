Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства в сфере государственной поддержки семей, имеющих детей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что жительнице Вольска при рождении второго ребенка выдали государственный сертификат на материнский капитал. В 2019 году женщина использовала эти средства на улучшение жилищных условий.

При подаче заявления на это было составлено нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретенного дома в общую собственность супругов и их двоих детей в течении полугода после приобретения помещения. Однако спустя два года родители так и не вписали их в долевую собственность.

В связи с этим прокурор обратился с иском в суд. Его требования удовлетворены.