Прокуратура Саратовской области помогла инвалиду второй группы получить необходимые лекарства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что у гражданина есть тяжелые хронические заболевания и ему необходимы медицинские препараты и специальные изделия.

Однако согласно амбулаторной карте поликлиники ему назначили лекарство в меньшем объеме, чем положено. А еще гражданина оставили без рецептов на назначенные ранее лекарства. В льготном рецепте на выписку медицинских изделий их указано меньше, чем необходимо.

Прокуратура внесла представление в адрес регионального министра здравоохранения, которое рассмотрено и удовлетворено.