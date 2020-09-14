Прокуратура Хвалынска выявила нарушения соблюдения прав сирот. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей и ему должны были по достижению 18-летнего возраста выделить жилплощадь. Однако этого сделано не было.

Тогда прокурор обратился в суд с иском о том, чтобы обязать министерство строительства и ЖКХ региона обеспечить сироту жильем, эти требования удовлетворены.

Парень получил благоустроенную квартиру.