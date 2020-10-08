Марксовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о нарушении его права на бесплатное обеспечение медицинскими изделиями. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что ее 15-летний сын страдает сахарным диабетом, ему нужны расходники к инсулиновой помпе. Однако эти материалы за счет средств федерального бюджета ребенку не давали. Минздрав региона отказал в предоставлении изделий.

Прокурор направил в суд иск об обязании министерства здравоохранения Саратовской области обеспечить несовершеннолетнего всем необходимым.

Эти требования удовлетворены, ребенок-инвалид получил помощь.