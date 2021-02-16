По решению суда саратовского предпринимателя лишили трех участков земли. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что муниципалитет дал ему в аренду землю на улице Аэропорт. Между ним и чиновниками было заключено соглашение, согласно которому у предпринимателя изымают этот участок и два нежилых помещения, а взамен дают три участка земли в Заводском районе.

Выяснилось, что гражданин только зарегистрирован как предприниматель, а на самом деле ничем не занимается.

Поэтому прокуратура Саратовской области обратилась с иском в суд о признании сделок недействительными. Мужчину обязали вернуть землю.

Эти требования удовлетворены, городу вернули три участка площадью в 743, 812 и 599 квадратных метра на Огородной улице в городе стоимостью свыше 4,5 миллиона рублей.