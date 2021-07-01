Прокуратура Волжского района Саратова по обращению 31-летней местной жительницы провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Выяснилось, что гражданке, страдающей сахарным диабетом 1 типа и являющейся инвалидом 3 группы, по жизненным показаниям назначены инфузионные наборы, которыми в рамках социальной поддержки она должен обеспечиваться бесплатно. Но этого не было и женщина была вынуждена приобретать их сама.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю медучреждения и женщина получила полагающиеся наборы.