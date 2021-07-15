По поручению прокурора Саратовской области Сергею Филипенко организована проверка по обращению жителей многоквартирного дома в Балашове об ограничении их прав на использование придомовой территории. Об этом сообщили в надзорном ведомстве регионе.

Между жителями многоквартирного дома на улице Пушкина возник спор относительно двора. Они не могли использовать придомовую территорию из-за действий соседи и администрации.

При этом вопреки требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ранее поступившее обращение граждан администрацией района, несмотря на наличие полномочий, надлежащим образом не рассмотрено.

По данному факту прокурором главе района внесено представление об устранении нарушений законодательства.