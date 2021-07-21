Прокуратура Фрунзенского района Саратова провела проверку исполнения законодательства по обеспечению граждан льготными лекарством, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Причиной организации проверки стало заявление гражданина, которому после проведенной операции не выписывались рецепты на получение необходимых лекарственных препаратов.

Для защиты прав гражданина прокуратура района внесла представление в адрес главврача медицинского учреждения. Нарушенные права заявителя в итоге были восстановлены, а гражданин обеспечен необходимыми лекарствами.