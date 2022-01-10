Прокуратура Балаково установила ИП из Сызранского района Самарской области, который осуществлял в Саратовской области незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов гражданам под видом комиссионного магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы придать мнимую законность своей противоправной деятельности сотрудники магазина заключали договоры комиссии, по условиям которых гражданам выдавались деньги при передаче ими своего имущества, то есть до фактической его реализации, что противоречит природе договора комиссии.

Так предприниматель уходил от надзора Банка России и лишал клиентов законных гарантий на выкуп сданного в залог имущества.

Он был привлечен судом к административной ответственности за незаконное осуществление этой деятельности, однако продолжил ей заниматься.

Поэтому прокуратура направила исковое заявление о признании незаконной деятельности ИП и возложении обязанности прекратить нелегальную деятельность.

Требования прокуратуры удовлетворено в полном объеме.