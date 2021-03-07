Прокуратура Саратовской области проследит за ход ликвидации коммунальной аварии в Саратове, из-за которой без воды осталось более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Напомним, сегодня на Навашина произошла декомпрессия запорного узла на магистральном водопроводе. Из-за этого на сутки без воды осталось более 40 тысяч жителей Кировского и Ленинского района Саратова. Позже стало известно, что из-за прекращения водоснабжения котельной еще 38 жилых дома останутся до обеда 8 марта без тепла.

Работы по ликвидации аварии проходят под контролем прокуратуры.