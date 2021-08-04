По требованию прокурора Саратовской области Сергеем Филипенко организована проверка по факту множества жалоб горожан на нарушение сроков и качества ремонта тротуаров в Саратове.

К проведению проверки привлечены экспертные организации, будет дана оценка качеству и своевременности выполнения работ, а также всем техническим характеристикам.

Предметом внимания прокуратуры будут и действия глав муниципального управления, которые допустили к работам организации, не отвечающие требованиям.

Также прокуратура обратит внимание на законность принятия заказчиками уже выполненных работ, если они не соответствуют требованиям.

При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений, — отметил Филипенко.

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