По требованию прокурора Саратовской области Сергеем Филипенко организована проверка по факту множества жалоб горожан на нарушение сроков и качества ремонта тротуаров в Саратове.

К проведению проверки привлечены экспертные организации, будет дана оценка качеству и своевременности выполнения работ, а также всем техническим характеристикам.

Предметом внимания прокуратуры будут и действия глав муниципального управления, которые допустили к работам организации, не отвечающие требованиям.

Также прокуратура обратит внимание на законность принятия заказчиками уже выполненных работ, если они не соответствуют требованиям.

— При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений, — отметил Филипенко.