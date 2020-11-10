По поручению председателя ГД Вячеслава Володина в адрес прокурора Саратовской области Сергея Филипенко направлено по обращение о проверке структур региона.

Необходимо разобраться, почему министерство финансов во главе с Вадимом Ойкиным не выделяет средства на установку КТ, приобретенных за счет федерального бюджета в медицинские учреждения региона.

Росздравнадзору во главе с Дмитрием Цымбалом предстоит ответить, почему они не проводили проверку из-за неустановки аппаратов КТ и завышением цен на эти процедуры в частных клиниках, дефицита лекарств в аптеках и несоблюдением порядка формирования цен на них,

ТФОМС и его представитель Сергей Заречнев должны ответить за неполное и несвоевременное перечисление средств медицинским организациям за оказанием услуг жителям региона.

Напомним, во время своего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин давал такое поручение. После совещания с председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным цены на КТ было решено снизить, в некоторых госучреждениях его теперь можно делать круглосуточно.