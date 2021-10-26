Прокуратура займется ревизией школьного питания в Вольске Саратовской области.

Напомним ранее в соцсетях появилась жалоба, предположительно от ученика школы номер 3, на суп с жуками.

На фотографиях, приложенных к сообщению, хорошо просматриваются в супе насекомые. Автор поста возмутился таким обедом, пожелав, чтобы школу проверили контролирующие органы.

«Прокуратурой по публикации в социальной сети организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в сфере организации питания детей в МОУ «СОШ №3 города Вольска Саратовской области», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что прокуроры намерены изучить качество оказываемых услуг питания, порядок поставки продуктов, выполнение санитарных норм столовой, а также всю документацию.