Прокуратура Заводского района проверит возможный сговор дорожных компаний с целью срыва аукционов на проведение работ по ремонту тротуаров.

— В связи с расторжением договора с ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» администрацией района трижды объявлялись электронные аукционы на определение подрядной организации, которая бы закончила реконструкцию пешеходных зон вместо недобросовестной компании. Заявок почему-то не поступало, — отметил в своем аккаунте в соцсети Instagram Михаил Исаев.

Он отметил, что есть информация о причинах этого — переговоры с представителями ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор».

Теперь в этом вопросе разберутся надзорные органы.