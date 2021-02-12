Мэр Саратова Михаил Исаев направил обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить, соблюдалось ли законодательство в области охраны объектов культурного наследия при строительстве домов на Мичурина 18\68 и Советской 9\30.

—Возведение объектов капитального строительства в непосредственной близости от объектов культурного наследия без учета сохранения исторической среды, способами наносящими физический вред последним, недопустимо. Ущерб от подобных действий должен быть возмещен причинившими его лицами, — отметил глава города.

Напомним, ранее он же направил обращение в прокуратуру с требованием проверить застройщиков ЖК “Победа” после беседы с председателем ГД Вячеславом Володиным.