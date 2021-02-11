Мэр Саратова Михаил Исаев после разговора с председателем ГД Вячеславом Володиным направил обращение в прокуратуру области о проверке застройщиков ЖК «Победа» и ответственных должностных лиц. Об этом глава города сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Складывается мнение, что застройщики мешают передаче прав на земельные участки потенциальному инвестору, который может достроить дом, где участниками долевого строительства являются 323 человека.

Подобные действия могут повлечь нарушение прав граждан, причинить существенный ущерб муниципалитету.

Глава города отметил, что при поддержке спикера ГД в регионе решается проблема обманутых дольщиков. Это не может позволить допустить ситуации, чтобы горожане, вложившиеся в квадратные метры, остались без жилья.