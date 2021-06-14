Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко дал поручение проверить информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре в Волжском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В дежурную часть обратились люди с жалобой на незаконное лишение свободы в центре для лечения алкоголиков и наркоманов. На место выехали сотрудники Волжской районной прокуратуры Саратова и следственно-оперативная группа.

Сейчас ими опрашиваются работники центра и его пациенты.

В ходе проверки прокуроры и следователи должны будут ответить на вопрос, законно ли люди помещены в частное реабилитационное учреждение, а также выяснить, не применялись ли к нем меры насильственного характера.

Решение будет вынесено по результатам проверки, ход которой контролирует лично Сергей Филипенко.