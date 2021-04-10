Прокуратура Саратова проанализировала результаты работы управления полиции Саратову по поступившим сообщениям о нарушении тишины и покоя граждан, бытовом дебоширстве.

За 2020 год и три месяца 2021 года в администрации районов города из отделов полиции поступило 1,977 тысячи материалов для составления протоколов по сообщениям о нарушении тишины и покоя граждан, бытовом дебоширстве. Больше половины материалов возвращены в территориальные отделы полиции, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Из-за неправильного заполнения дел, многочисленных нарушений, допускаемых сотрудниками территориальных отделов, выразившихся в отсутствии контактных данных правонарушителей, сведений о месте и времени совершения, отсутствии объяснений невозможно установить события правонарушения.

Прокуратурой города по данным фактам начальнику городской полиции внесено представление, по результатам рассмотрения которого, шесть виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, с личным составом проведены дополнительные занятия на знание норм законодательства об административных правонарушениях.