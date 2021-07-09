Прокуратура Саратовской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации нежилого здания, расположенного по адресу: Саратов, Набережная Космонавтов, 5А — бывшего кинотеатра «Экран», а также комплекса зданий и сооружений бывшего транзитного вокзала.

В ходе проверки будут истребованы необходимые документы, оценку которым даст надзорное ведомство с привлечением специалистов.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее эту тему поднимал председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов. Депутат ГД Николай Панков писал о том, что обратился по этому поводу к главе Саратова Михаилу Исаеву. Он добавил, что обсудит с жителями Саратова возможность возрождения кинотеатра.