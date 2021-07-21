Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению жительницы Владикавказа о нарушении прав ее родственника в ЛИУ-3 Балашова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Будет дана оценка условиям содержания осужденного, предоставления медицинской помощи, обеспечению питания и соблюдении иных прав при отбывании им наказания. При наличии оснований прокуратура меры реагирования.

Напомним, ранее в этом учреждении заключенные зашивали себе рты и устраивали голодовку. Причины — несогласие с тем, что по плану в учреждении проводят обыски и желание получать безлимитно посылки и передачи, а также домашнюю еду.

В итоге колонию посещали правоохранители и общались с заключенными.