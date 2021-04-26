Жители микрорайона САЗ в Саратове перекрыли проезд маршрутки №21, путь которой теперь проходит через дворы. Соответствующее постановление издал мэр города Михаил Исаев.

По поручению прокурора Саратовской области Сергей Филипенко организована проверка в СМИ, где говорили об этом.

Прокуратура Саратова проверит соблюдение требований Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Надзорный орган после проверки даст оценку законности и целесообразности изменения регулярных муниципальных маршрутов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.