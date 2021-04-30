По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство провело проверку после публикаций в СМИ о езде маршрутки №21 по жилым дворам.

Напомним, жители микрорайона САЗ перекрыли проезд транспорту и обратились к мэру, согласно постановлению которого маршрутки изменили свой маршрут движения. Горожане выразили недоумение таким опасным изменениям.

Выяснилось, что водитель 26 апреля сам отклонился от маршрута, перевозчику-индвидуальному предпринимателю прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура города внесла представление в адрес градоначальника с необходимостью активизации муниципального контроля за работой перевозчиков на маршрутах.