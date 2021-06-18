Прокуратура Саратовского района по обращению провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям под строительство жилых домов.

Выяснилось, что многодетной семье представлен земельный участок, фактически непригодный для строительства в виду его расположения в приаэродромной территории аэропорта ДАСААФ «Гагарин» в поселке Дубки.

Прокурор направил в суд иск на администрацию Саратовского муниципального района об обязанности предоставить многодетной семье земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, отвечающий требованиям действующего законодательства. Это требование удовлетворено, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

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