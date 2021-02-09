Прокуратура Саратовской области проверит все обстоятельства, предшествовавшие возгоранию школы в Екатериновке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области Павел Мельник и прокурор Екатериновского района Артем Мурзаков.

Напомним, сегодня ночь в Екатериновке загорелась крыша у школы №2. Площадь пожара составила 870 квадратных метров. На месте работало восемь пожарных расчетов. Пострадавших нет.

Здание школы было построено в 1961 году. Оно трехэтажное, крыша двухскатная, покрыта металлическим профилем. На первом этаже расположен детский сад «Тополек», на втором и третьем этажах школа.