Региональная прокуратура начала проверку еще двух случаев падения наледи в Саратове, во время которых пострадали ребенок и двое взрослых.

Накануне в вечернее время в Кировском районе Саратова на проходившего мимо двухэтажного дома по улице Горького 18-летнего юношу с кровли рухнула снежная глыба.

Парень получил травмы в виде ушибов и был госпитализирован. Его состояние сейчас оценивается врачами как удовлетворительное.

Еще один случай падения наледи произошёл во Фрунзенском районе областного центра, где в результате схода снега и льда с крыши многоквартирного дома № 26 по улице Горького получили травмы 35-летняя женщина и 9-летний ребенок.

В прокуратуре уточнили, что состояние жительницы Саратова после произошедшего оценивается как средней степени тяжести.

В прокуратуре отметили, что в самое ближайшее время будет дана «принципиальная оценка деятельности должностных лиц организации, управляющей многоквартирным домом, на предмет своевременности очистки кровли дома от наледи, и по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара».