Прокуратура Саратовской области провела проверку на сетях ООО «КВС», которая показала, что организация не выполняет надлежащим образом концессионные обязательства. С начала отопительного периода 2020-2021 года зарегистрировано 377 повреждений, свыше 10 тысяч инцидентов и авариных ситуаций.

В итоге из-за износа оборудования и бездействия компании в феврале 2021 года жители Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского и частично Волжского районов города остались без воды, остановлена работа пяти котельных ПАО «Т Плюс».

По этой причине граждане и организации обращаются в органы прокуратуры и к власти.

Поэтому прокуратура направила в суд иск о понуждении ресурсоснабжающего предприятия произвести реконструкцию более 70 участков объектов водоснабжения на территории областного центра.

О сложившейся ситуации проинформирован губернатор Саратовской области Валерий Радаев.