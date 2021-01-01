Прокуратура Саратовской области заняла принципиальную позицию в отношении экс-прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, и намерена обжаловать решение суда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— 31 декабря следователь обратился в суд с ходатайством о заключении указанного лица под стражу. Данная просьба полностью поддержана участвующим в суде представителем прокуратуры Саратовской области. Вместе с тем Волжский районный суд Саратова, несмотря на совершение прокурором района особо тяжкого преступления, а также на характер и конкретные обстоятельства содеянного и вероятность попыток незаконного воспрепятствования расследованию, избрал последнему меру пресечения в виде домашнего ареста. По мнению стороны обвинения, избранная судом мера явно не соответствует степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения. Прокуратурой области, с учетом принципиальной позиции о неприемлемости любых коррупционных проявлений в органах прокуратуры, принятое судом решение будет незамедлительно обжаловано, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Андрей Пригаров подозревается во взяточничестве от руководителя ритуальной службы на общую сумму 18 миллионов рублей. Суд Волжского района Саратова отправил его под домашний арест.

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