Прокуратура отклонила выписанный сотрудниками ГИБДД штраф за несоблюдение дорожных знаков тремя юридическими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как стало известно, ранее три юридических лица были привлечены к административной ответственности за стоянку машин под знаками, запрещающими остановку по четным и нечетным числам по разные стороны дороги.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что машины находились на стоянке в период с 19:00 до 20:00, что разрешено правилами дорожного движения в случае, если оба знака находятся на двух противоположных полосах одной улицы.

Начальнику ГИБДД по Саратовской области были направлены требования по отмене правонарушения. Права юридических лиц восстановлены.