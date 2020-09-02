Главе Саратова Михаилу Исаеву вручили представление за нарушение прав владельцев газетных киосков. Письмо, подписанное заместителем прокурора Саратова Андреем Батршиным, есть в распоряжении редакции.

Напомним, ежегодно администрация города проводит конкурс на участки, на которых расположены киоски с печатной продукцией. Но в прошлом году неожиданно для всех чиновники мэрии решили «не заморачиваться». Объясняя это тем, что в киосках, дескать, кроме газет и журналов торгуют еще и другими товарами.

Такое решение администрации подвело к грани увольнения сотни людей, так или иначе связанных с печатью и распространением полиграфической продукции: печатников, продавцов и журналистов.

К пониманию Михаила Исаева взывали и председатель регионального отделения Союза журналистов Лидия Златогорская, и глава Союза предприятий печатной индустрии, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, но градоначальник остался глух к доводам. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Во время прокурорской проверки, надзорники установили, что затягивание мэрией процедуры торгов на земельные участки лишает предпринимателей возможности вести свою деятельность.

На имя Михаила Исаева было отправлено представление, которое сейчас рассматривается в здании на Первомайской, 78. Хочется надеяться, что чиновники прислушаются к доводам прокуроров.