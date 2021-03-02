Первый заместитель прокурора Саратовской области Иосиф Минеев на сегодняшнем заседании корсовета поинтересовался у министра здравоохранения региона Станислава Шувалова снижением тестирований на коронавирус в отдаленных районах региона.
Речь идет об Аркадакском и Ртищевском районах. Анализы не берут, в том числе и у лиц старше 55 лет, обратившихся с признаками ОРВИ.
Поэтому гражданам приходится решать проблемы самостоятельно.
Чиновник пообещал организовать проверку и разобраться с ситуацией.
Вы хоть читайте, что пишите. Министр здравоохранения СО Костин, а Шувалов — заместитель министра.