Прокуратура Саратовской области выявила, что ряд предприятий коммунальной сферы в государственном статистическом отчете отражали недостоверные сведения о кредиторской и дебиторской задолженностях, что в последующем приводило к искусственному увеличению размера дебиторской задолженности данных организаций.

Речь идет об ООО «Обловодоресурс» — в отношении шести должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения в отношении шести сотрудников организации возбудили административные дела, виновные получили административные штрафы в размере 60 тысяч рублей. В прошлом году за аналогичные нарушения привлекли директоров ООО «Концессии водоснабжении Саратов» и филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Кроме того, выявлены факты неправомерного посягательства на финансовые средства одним из предприятий региона.