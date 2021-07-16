Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению пенсионера о нарушениях при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Для этого привлекли специалиста Государственной жилищной инспекции региона. Выяснилось, что с сентября 2020 года по апрель 2021 года он потребил 33 кубометра холодной воды, а заплатить его обязали за 37,28 кубометров. Таким образом, организация начислила лишние 4,28 кубометра воды.

Аналогичное нарушение допущено и ООО «СПГЭС». В платежном документе за январь 2021 года начисленные в декабре 2020 года объемы не отсортированы и не произведен перерасчет на сумму 942 рубля.

В целях устранения нарушений прокуратура Саратова руководителям организации внесли представления с требованием произвести перерасчет.