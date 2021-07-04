Вчера, 3 июля, трехлетний мальчик в Балаковском районе выстрелил в себя из травматического пистолета. Он был с родителями в доме на Абрикосовой улице СНТ «Прогресс».

Около 23:00 ребенок взял оружие отца, которое лежало на столе в коридоре и нажал на курор.

С травмами лица и головы малыша госпитализировали в отделение реанимации.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по этому факту.

— Будут установлены обстоятельства инцидента, а также факт выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций. По результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.