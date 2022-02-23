Специалисты проверили обращение одного из жителей Заводского района о постоянных перебоях в электричестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

Оказалось, что линии электропередачи по 2-му Надежденскому проезду и улице имени Штейнберга находились в критическом состоянии. Их опоры имели наклон, смещение и видимое загнивание, выявлено нарушение целостности бандажей, наличие расплеток и лопнувших проводов.

После вмешательства прокуратуры, освещение восстановили.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» привлечена к ответственности.