Суд отменил приватизацию 38 объектов электросетевого хозяйства в ЗАТО Михайловский Саратовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 2017 году в Михайловском было приватизировано 38 объектов электроснабжения. Их купило ООО «Электросетевая компания». Прокуратура усмотрела нарушения в договоре о приватизации. В частности, в документе отсутствовали положения об инвестиционных и эксплуатационных обязательствах ООО.

Надзорники обратились в суд с требованием признать договор недействительным и вернуть объекты электросетевого хозяйства в собственность администрации ЗАТО. Суд иск удовлетворил, но чиновники не захотели вернуть себе приватизированную собственность и опротестовали решение.

Однако двенадцатым арбитражным апелляционным судом первое решение было оставлено без изменения.