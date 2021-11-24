Прокуратура Саратовской области обжаловала оправдательный приговор бывшей главе регионального Минздрава Наталье Мазиной.

Согласно материалам следствия, министр приняла от компании-поставщика 18 аппаратов УЗИ, которые были в ненадлежащем состоянии, и тем самым нанесла ущерб в 53 миллиона рублей.

Суд вынес ей оправдательный приговор, так как установили, что аппаратам требовалось обновление программного обеспечения. После этой процедуры они заработали как надо.

Экс-министра оправдали и признали право на реабилитацию и компенсацию, но прокуратура Саратовской области выступила против такого решения. Разбирательство пройдет в Саратовском областном суде.