Прокуратура Саратовской области организовала проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Аткара Аткарского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Привлечены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Они выяснят, какой был источник загрязнения, почему скончались рыбы и ущерб на какую сумму был причинен. Специалисты лаборатории обследуют реку и отбор проб воды из водоема.

После этого будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, об этой проблеме сообщали ранее местные жители.