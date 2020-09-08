Прокуратура Саратовской области организовала проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Аткара Аткарского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Привлечены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Они выяснят, какой был источник загрязнения, почему скончались рыбы и ущерб на какую сумму был причинен. Специалисты лаборатории обследуют реку и отбор проб воды из водоема.

После этого будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, об этой проблеме сообщали ранее местные жители.

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