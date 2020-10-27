По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко проводится проверка соблюдения жилищного законодательства при ремонте крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Работы проводились в доме №58 первого микрорайона в Пугачеве. В итоге во время дождя затопило 13 квартир, потому что ГУП СО «Облводоресурс» недолжным образом провел ремонт.

Жилплощади обследовали, предприятие начало возмещать ущерб гражданам.

По результатам проверки, если это будет нужно, примут меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.