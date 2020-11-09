По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство проверило благоустройство территорий, через которые ребята ходят в школы и другие образовательные учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что дороги к 53 таковым не отвечают правилам безопасности. Школьникам приходится пробираться через аварийные постройки, густую траву, свалки, по дорогам, где нет дорожных знаков, видеонаблюдения или хотя бы разметок, гуляют стаи собак.

В адрес мэра города внесли представление об устранении нарушений.