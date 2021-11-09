Прокуратура города Саратова провела проверку соблюдения законодательства в сфере землепользования при предоставлении участков.

Установлено, что в октябре 2020 года администрацией принято решение об изъятии нескольких земельных участков, в том числе с расположенными объектами недвижимости, в центральной части областного центра.

Однако спустя месяц после издания постановления об изъятии органом местного самоуправления один из таких участков площадью 178 квадратных метров предоставлен в аренду физическому лицу.

Затем указанная земля, с расположенными на нем объектами недвижимости изъяты, а взамен физическому лицу предоставлено два земельных надела на территории Ленинского района, площадь которых составила более 3 000 квадратных метров.

Чиновники знали об этом, потом в первоначальный договор аренды неоднократно вносились изменения, касаемые площади предоставленной земли, тем самым фактически предоставлялись иные земельные участки, которые впоследствии изымались с находящимися на них объектами недвижимости и взамен предоставлялись другие участки на территории города.

Незаконная передача права аренды на земельный участок привела к незаконному выбытию без соразмерного возмещения из владения муниципального образования 6 земельных участков общей площадью более 12,5 тысяч квадратных метров.

Предварительный ущерб, причиненный в результате заключения незаконных сделок, составляет более 2,8 миллиона рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения в отношении ответственных должностных лиц органа местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.