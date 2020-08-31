После публикации на информационном портале «Новости Саратова» о состоянии детских площадок в Солнечном, областная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на площадках в сквере «Победы» и парке «Солнечный».

Напомним, что в социальных сетях местные жители сообщили о плачевном состоянии игровых площадок для детей в сквере Победы и в парке Солнечный.

В сквере Победы игровое оборудование паутинка имеет много поврежденных элементов с торчащими острыми металлическими концами, что может навредить детям.

Также не на всей территории площадок есть противоударные покрытия для предотвращения травм при падении детей.

В отношении администрации Ленинского района прокуратура вынесла представление.