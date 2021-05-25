Прокуратура Заводского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для муниципальных нужд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В ходе проверки нарушения выявлены в деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Так, учреждениями с ЗАО «Маслодельный завод «Хвалынский» заключены контракты на поставку кисломолочных продуктов. При этом выявлены противоречия условий контрактов и нарушения при указании остаточного срока годности поставляемого товара, что не соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству товара в момент его передачи.

Прокуратура внесла представления, по результатам рассмотрения которых, нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к ответственности.