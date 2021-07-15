Прокуратура Саратовской области с привлечением подразделений ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» организовала и провела проверки исполнения требований защищённости объектов образования и спорта на территории региона.

Выяснилось, что в образовательных организациях выявлены нарушения требований законодательства в части ненадлежащей охраны специализированными организациями, обеспечения кнопками тревожной сигнализации, надлежащего ограждения территорий школ, обеспечения системами видеонаблюдения.

На объектах спорта, подведомственных профильному министерству, отсутствовали паспорта безопасности объектов, выявлено необеспечение безопасной эвакуации людей, отсутствие извещателей пожарной сигнализации.

Надзорное ведомство взяло на контроль устранение нарушений.