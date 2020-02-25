Прокуратура Хвалынского района заблокировала сайты с запрещенной информацией.

Было выявлено несколько ресурсов, на которых пользователям сети предлагалось приобрести дипломы вузов, водительские права и военные билеты. Также на нескольких источниках продавали животных из Красной книги. А на ряде других была размещена информация об изменении показаний счетчиков на свет, воду и наз.

В суд было направлено 46 административных исковых заявлений и признании информации запрещенной. В настоящее время все 230 интернет-сайтов заблокированы, информация изъята из публичного доступа.