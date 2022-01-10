Ртищевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства женщины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, 8 января во дворе дома № 11 по улице Красной во Ртищеве обнаружен труп 41-летней женщины с ножевыми ранениями в области груди и верхних конечностей.

СУ СКР по Саратовской области возбудили по данному факту уголовное дело.

Сейчас по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.