В 2020 году прокуратура Саратовской области взыскала с граждан 480 тысяч рублей на оказание помощи гражданам, которые пострадали от их действий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Всего было предъявлено десять исков, все требования удовлетворены.

Одним из таких случаев стало дело 25-летнего саратовца, который будучи подшофе причинил здоровью своей знакомой тяжкий вред.

Гражданку вылечили, лечение оплатил территориальный фонд обязательного медицинского страхования за счет целевых бюджетных средств.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании 39 тысяч рублей с гражданина.