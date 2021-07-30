Прокуратура Саратовской области в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Энгельса, обвиняемого в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, а также надругательстве над его телом.

Согласно обвинению, 20 ноября мужчина, находясь в одном из домов на улице Рабочих Маевок Энгельса ударил шестилетнего ребенка несколько раз по голове, а потом клинком ножа — по шее, чтобы отрубить голову.

От полученных ранений мальчик скончался на месте. После этого мужчина, желая надругательства над телом умершего, умышленно снова начал вонзать нож в ребенка.

Напомним, гражданин остался вместе с ребенком своего друга. Мать мальчика в этот момент была в роддоме — у нее появился на свет седьмой ребенок. В момент совершения преступления он был под действием алкоголя и наркотиков. Злоумышленник раскаивался в содеянном, его брали под стражу.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручал оказать помощь родственникам мальчика.

Прокуратура предложила признать жителя Энгельса виновным и дать ему 21 год и два месяца исправительной колонии строгого режима, с ограничением сроком на год.