Природоохранная прокуратура Саратовской области через суд принудила городскую администрацию Саратова провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. Сообщает пресс-служба ведомства.

21 августа суд рассмотрел административное дело природоохранных прокуроров к мэрии Саратова о признании бездействия незаконным и понуждении провести инвентаризацию зеленых насаждений.

Суд встал на сторону прокуратуры и иск поддержал. Теперь в течение года администрация обязана обязанность провести полную инвентаризацию зеленых насаждений.